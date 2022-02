23 Febbraio 1992: uno strepitoso Batistuta schianta la Roma di Voeller (Di mercoledì 23 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM Il secondo anno di Sebastiano Lazaroni alla guida della Fiorentina non era stato dei migliori. L’esonero per lo stratega brasiliano era arrivato alla sesta giornata, con il timone dei Viola passato nelle mani dell’esperto Radice. Un campionato sofferto e concluso con un dodicesimo posto finale e con la consapevolezza di aver finalmente trovato un attaccante di livello assoluto. Il 23 Febbraio del 1992 si giocava la 22esima di A e, tra le sfide più intriganti, c’era un Roma – Fiorentina che contrapponeva l’esperto Voeller al giovane e ambizioso Batistuta. Partita studiata e impostata con saggezza tattica sia da Radice che da Ottavio Bianchi. I due, navigati com’erano, avevano schierato formazioni equilibrate, con centrocampi solidissimi e attacchi in grado di pungere al momento ... Leggi su glieroidelcalcio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) GLIEROIDELCALCIO.COM Il secondo anno di Sebastiano Lazaroni alla guida della Fiorentina non era stato dei migliori. L’esonero per lo stratega brasiliano era arrivato alla sesta giornata, con il timone dei Viola passato nelle mani dell’esperto Radice. Un campionato sofferto e concluso con un dodicesimo posto finale e con la consapevolezza di aver finalmente trovato un attaccante di livello assoluto. Il 23delsi giocava la 22esima di A e, tra le sfide più intriganti, c’era un– Fiorentina che contrapponeva l’espertoal giovane e ambizioso. Partita studiata e impostata con saggezza tattica sia da Radice che da Ottavio Bianchi. I due, navigati com’erano, avevano schierato formazioni equilibrate, con centrocampi solidissimi e attacchi in grado di pungere al momento ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Il 17 febbraio 1992, con l'arresto a Milano dell'ingegnere Mario Chiesa, prendeva il via l'inchiesta Mani Pulite. A… - fattoquotidiano : MANI PULITE, 30 ANNI DOPO Era il 17 febbraio 1992: allora iniziò l’inchiesta giudiziaria che ha segnato un prima e… - CalcioPillole : ??? #NatiOggi: Il 23 febbraio 1992 nasce #Casemiro. Cresciuto nel San Paolo, guida il centrocampo del Real Madrid de… - MichelaGenoves3 : RT @stefano00121: Per continuare a ricordare... ?? Nati in questo giorno 23 Febbraio 1965 - Vito Schifani (57 anni fa): Nato a Palermo e mor… - corinna_marzi : RT @Movforense: Movimento Forense #convegno #Roma presso Aula Avvocati COA Roma il 07.03.2022 alle ore 15:00-17:00 “A TRENT’ANNI DALLA LEG… -

Ultime Notizie dalla rete : Febbraio 1992 Mani pulite. Tra storia e presente Secondo un sintetico bilancio pubblicato a cura di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera del 15 febbraio scorso, gli indagati dal Pool di mani pulite di Milano fra il 1992 e il 1994 furono 2.565 e ...

Augusto Festa Bianchet: vent'anni fa l'omicidio rimasto senza colpevoli Sono passati vent'anni dall'omicidio di Augusto Festa Bianchet, un delitto dove non si è mai riusciti ad arrivare a individuare i colpevoli. Nel 1992 era la notte tra il 23 e 24 febbraio quando l'uomo originario della Valsesia venne brutalmente pestao. Dormiva e passava le sue giornate sotto i portici dell'ex Standa a Biella. Arrivò una ...

Macchina del tempo: sfogliando Quattroruote di febbraio 1992 - Quattroruote.it Quattroruote L’ex portiere della Juventus ai microfoni della CMIT TV a poche ore dalla sfida contro il Villarreal L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ai microfoni della CMIT TV a poche ore dalla sfida contro il Villarreal ...

Bompiani, il non mestiere dell’editore Così lo definiva il grande Valentino, scomparso trent’anni fa. Fu lui a portare in Italia la letteratura americana e a pubblicare Eco e Moravia ...

Secondo un sintetico bilancio pubblicato a cura di Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera del 15scorso, gli indagati dal Pool di mani pulite di Milano fra ile il 1994 furono 2.565 e ...Sono passati vent'anni dall'omicidio di Augusto Festa Bianchet, un delitto dove non si è mai riusciti ad arrivare a individuare i colpevoli. Nelera la notte tra il 23 e 24quando l'uomo originario della Valsesia venne brutalmente pestao. Dormiva e passava le sue giornate sotto i portici dell'ex Standa a Biella. Arrivò una ...L'ex portiere della Juventus Michelangelo Rampulla ai microfoni della CMIT TV a poche ore dalla sfida contro il Villarreal ...Così lo definiva il grande Valentino, scomparso trent’anni fa. Fu lui a portare in Italia la letteratura americana e a pubblicare Eco e Moravia ...