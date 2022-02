Zona rossa, niente restrizioni per i vaccinati: cosa cambia e cosa si può fare, regole super green pass (Di martedì 22 febbraio 2022) Importante novità dal Governo in seguito all’ultima cabina di regia. Arriva la decisione che tutti – o quasi – attendevano, quella che di fatto elimina qualsiasi restrizione legata ai colori delle regioni a chi è in possesso del super green pass: chi ha effettuato la terza dose, o è guarito con due dosi, a partire da lunedì 7 febbraio anche in un eventuale Zona rossa, come del resto in arancione, gialla e bianca, non subirà particolari restrizioni che erano invece in vigore nei mesi precedenti. Si introduce dunque una norma che prevede distinzioni tra vaccinati e non vaccinati in Zona rossa. La decisione del Governo Restano invece le restrizioni per i no vax, che non potranno muoversi dai comuni se ... Leggi su sportface (Di martedì 22 febbraio 2022) Importante novità dal Governo in seguito all’ultima cabina di regia. Arriva la decisione che tutti – o quasi – attendevano, quella che di fatto elimina qualsiasi restrizione legata ai colori delle regioni a chi è in possesso del: chi ha effettuato la terza dose, o è guarito con due dosi, a partire da lunedì 7 febbraio anche in un eventuale, come del resto in arancione, gialla e bianca, non subirà particolariche erano invece in vigore nei mesi precedenti. Si introduce dunque una norma che prevede distinzioni trae nonin. La decisione del Governo Restano invece leper i no vax, che non potranno muoversi dai comuni se ...

