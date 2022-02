Zoe Saldana star di Lioness | nuova serie di Taylor Sheridan prodotta da Nicole Kidman

(Di martedì 22 febbraio 2022) Zoesarà a capo di un programma militare al femminile che coinvolge CIA e Marines per combattere il terrorismo nelladida. Ladi Guardiani della Galassia Zoe Saldaña sarà la protagonista dellafirmata daper Paramount+,, incentrata su un vero programma della CIA. Lavedràin veste di produttrice esecutiva con la sua compagnia Blossom Films.da MTV Entertainment Studios e 101 Studios, enteerà in lavorazione ...

Zoe Saldaña interpreterà Joe, una caparbia dirigente a capo del programma Lioness della CIA, con il compito di addestrare, gestire e guidare le sue agenti sotto copertura che lavorano per assassinare ...