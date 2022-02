WWE | Drake Maverick è tornato sotto contratto… di nuovo

(Di martedì 22 febbraio 2022) Certe storie non finiscono, fanno giri immensi e poi ritornano. Di certo Antonello Venditti non aveva in mente esattamente la carriera del wrestlerquando scrisse Amici Mai nel 1991, eppure anche la sua storia con la WWE sembra non voler proprio vedere la parola fine.’s fortune L’ex General Manager di 205 Live, infatti, sembra esserecon la WWE dopo il secondo licenziamento in due anni avvenuto qualche mese fa. Per lui, al momento, ci sarebbe un ruolo nel team creativo. Il suo ultimo match risaliva a Raw dell’8 novembre, dopo il quale fu licenziato per la seconda volta. Nemmeno questa volta, però, si è trattato di un addio. Non era ancora scaduta la sua clausola di non competizione di 90 giorni quandoè stato nuovamente richiamato. Per ora il suo lavoro ...

