(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Nella mattinata di oggi vi abbiamo raccontato comeabbia nuovamente firmato per la WWE dopo il licenziamento (il secondo) avvenuto pochi mesi fa. Il wrestler britannico ha spiegato di essere stato messo sotto contratto come autore e produttore e di aver sostanzialmente chiuso con il ring, almeno per il momento. “Sono lieto di annunciare che verso la fine del 2021 – ho accettato la meravigliosa offerta di entrare a far parte del WWE Creative Writing Team come scrittore / produttore. Alcune delle mie ultime apparizioni sul ring per la WWE sono avvenute nel Regno Unito. L’ultima apparizione di quel tour è stata nella mia città natale, Birmingham, dove tutto è iniziato. I miei genitori mi avevano visto esibirmi molte volte nelle arene ma mai per la WWE. Finalmente ero in pace con ciò che avevo realizzato nella vita e ho detto a ...

Advertising

Zona_Wrestling : #WWE WWE: Drake Maverick conferma il suo nuovo ruolo - - SpazioWrestling : WWE: Drake Maverick è tornato in WWE #WWE #DrakeMaverick - TSOWrestling : Un nuovo ritorno in #WWE, dopo i due precedenti licenziamenti #TSOW // #TSOS - Zona_Wrestling : #WWE WWE: Drake Maverick è tornato sotto contratto... di nuovo - - Tuttowrestling : Drake Maverick torna ufficialmente in WWE #DrakeMaverick #WWE -

Ultime Notizie dalla rete : WWE Drake

Continua l'amaro periodo di tagli al personale in. Dopo la notizia delle scorse settimane del licenziamento di oltre 15 superstar , la Compagnia ... Ecco l'elenco completo: John Morrison,...Continua l'amaro periodo di tagli al personale in. Dopo la notizia delle scorse settimane del licenziamento di oltre 15 superstar , la Compagnia ... Ecco l'elenco completo: John Morrison,...Wrestling Inc. Managing Editor Nick Hausman and Second City Chicago's EJ Cameron talk the top pro wrestling news of the day!Drake Maverick had a strange finish to 2021. In November, he was let go by WWE in a wave of mass roster cuts. This week, news broke that Maverick had accepted a job on the WWE creative team. That news ...