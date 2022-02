Wta Doha 2022 | Sabalenka e Badosa vanno veloce | Kvitova si ritira | forfait Azarenka

Leggi su sportface

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il tabellone del torneo Wta disi è allineato agli ottavi di finale. Tutto estremamente facile per la testa di serie numero uno, la biellorussa Aryna. Quest’ultima ha lasciato solamente quattro giochi (6-2 6-2) alla malcapitata francese Alizè Cornet. Adesso per lei ci sarà la svizzera Jil Teichmann, che ha sconfitto (non senza difficoltà) la belga Alison Van Uytvanck per 7-6(9) 7-5. Esordio senza patemi anche per la ceca Barbora Krejcikova (testa di serie numero due), che ha annichilito per 6-1 6-3 la polacca Magda Linette. Per la vincitrice dello scorso Roland Garros si prospetta un prossimo round tutt’altro che semplice contro la lettone Jelena Ostapenko. La trionfatrice a Dubai ha superato anche l’esame rappresentato dall’americana Amanda Anisimova, battuta per 6-3 4-6 6-4. Vaanche la ...