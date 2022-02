Wildlife economy | la sorte dei grandi mammiferi è tutt’altro che serena

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 22 febbraio 2022) Il primo febbraio è iniziato l’anno della tigre, secondo il calendario cinese. In pratica si celebra un animale in via d’estinzione. Di tigri allo stato libero nel mondo ne restano solo 3.890. sono invece circa 8.000 quelle in cattività, tenute negli zoo (talvolta sedate per fare un selfie…), ma anche allevate. Ci torno dopo. All’inizio del 1900 erano nove le sottospecie di tigri che vivevano e proliferavano in Asia, in Turchia e in Russia. Adesso ne rimangono solo sei. Si sono estinte la tigre balinese, quella del Caspio e quella di Giava. E purtroppo, la sopravvivenza delle sei sottospecie di tigre ancora in natura è, nella migliore delle ipotesi, precaria. Tant’è che, a partire dal 2017, tutte e sei le sottospecie (Amur, Indiano/Bengala, Cina meridionale, Malese, indo-cinese e Sumatra) sono state classificate come minacciate dalla IUCN. Le ragioni delle già avvenute estinzioni e del ...