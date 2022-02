Volley | SuperLega | Trento batte Padova e aggancia Civitanova | Michieletto e Kaziyski decisivi

(Di mercoledì 23 febbraio 2022)ha sconfittoper 3-1 (27-25; 25-16; 20-25; 25-21) nel recupero della 17ma giornata di, il massimo campionato italiano dimaschile. I dolomitici sono riusciti a espugnare la Kioene Arena dopo 1 ora e 48 minuti di gioco, infilando così il secondo successo consecutivo nel torneo endoa quota 45 punti. La Lube ha però disputato due partite in meno ed è seconda,è terza a +4 su Modena (che ha disputato un incontro in meno), mentre Perugia è al comando con dieci lunghezze di vantaggio (a parità di match disputati con la Itas).ha sofferto nel primo set, riuscendo comunque a imporsi ai vantaggi. Successivamente i ragazzi di coach Angelo Lorenzetti hanno giganteggiato nel secondo parziale, prima ...

Advertising

ematr_86 : #volley #Superlega Risultato Finale PADOVA 1:3 TRENTO - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Volley #SuperLega Vittoria importante per #Trentino, che passa 3-1 a #Padova e consolida la terza posizione. #live - RaiSport : ?? #Trento batte #Padova 3-1 Nel recupero del 17° turno (il quarto del girone di ritorno) di regular season della… - bottolosangels : RT @pilloledivolley: 17ª RS: nel recupero della Kioene Arena Trento espugna 3-1 il campo di una combattiva Padova e sale a quota 45 in clas… - Gazzetta_it : Superlega: Kaziyski show, Trento passa Padova e difende il terzo posto #volley -

Ultime Notizie dalla rete : Volley SuperLega

...00 Italia - Inghilterra 0 - 33- SERIE A1 FEMMINILE 17:00 Roma - Chieri '76 3 - 1 17:00 Bergamo - Perugia 3 - 1 Visualizza Serie A1 femminile15:00 Trentino - Prisma Taranto ...Nel recupero del 17° turno (il quarto del girone di ritorno) di regular season della, l'Itas Trentino ha espugnato la Kioene Arena battendo i padroni di casa della Kioene Padova per 3 - 1. I parziali in favore del sestetto di Lorenzetti: 27 - 25, 25 - 16, 20 - 25, 25 - 21. ...Senza il lungo degente Pdorascanin e Daniele Lavia (alle prese con sintomi influenzali, ma con tampone rapido negativo), l'Itas Trentino batte 3-1 una Kioene affamata di punti e raggiunge al secondo p ...Nel recupero del 17° turno (il quarto del girone di ritorno) di regular season della Superlega, l'Itas Trentino ha espugnato la Kioene Arena battendo i padroni di casa della Kioene Padova per 3-1. I p ...