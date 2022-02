Vlahovic zittisce i critici | l’esultanza dopo il gol al Villarreal – FOTO

(Di martedì 22 febbraio 2022)il gol al. L’attaccante serbo ha un messaggio per i suoi detrattori Sono bastati appena 30 secondi a Dusanper firmare il suo primo gol in Champions League. All’esordio, l’attaccante serbo ha rotto subito l’equilibrio diJuve. Lanciato in profondità da Danilo, il classe 2000 ha retto nel duello corpo a corpo, battezzando l’angolino con un diagonale preciso di destro. Poipolemica, a zittire i tifosi di casa e le critiche post Torino. Il centravanti della Juventus ha fatto il gesto «parlate, parlate». L'articolo proviene da Calcio News 24.

Emanuel70123144 : RT @Juventina962: Primo tempo: Danilo pennella, Vlahovic zittisce ???? Mi sono piaciuti anche in fase difensiva. La mia ancora stasera sei t… - SCUtweet : Approccio della #Juventus? BEH... #Vlahovic zittisce qualcuno e fa urlare tutti noi; #Danilo prende il piedino di… - Juventina962 : Primo tempo: Danilo pennella, Vlahovic zittisce ???? Mi sono piaciuti anche in fase difensiva. La mia ancora stasera sei tu madame ???? - BebsRubyo : RT @Josse34775797: La cosa piú bella dell'Eurogol di Dusan Vlahovic ??? L'esultanza con la quale zittisce tutte le critiche e la merda che… - FraPuntillo : RT @Josse34775797: La cosa piú bella dell'Eurogol di Dusan Vlahovic ??? L'esultanza con la quale zittisce tutte le critiche e la merda che… -

Ci mette il tacco e il corpo per salvare le incursioni di, benissimo. Djimsiti 6: se ... macina km ma prima che riesca a lanciare i cross Mckennie lo. Si lamenta con Boga perché non ...Ci mette il tacco e il corpo per salvare le incursioni di, benissimo. Djimsiti 6: se ... macina km ma prima che riesca a lanciare i cross Mckennie lo. Si lamenta con Boga perché non ...Il serbo ha portato le proprie qualità e soprattutto la propria voglia di spaccare il mondo all'interno del gruppo juventino, ma soprattutto sembra aver ridato vigore a chi ora gli gioca a fianco.L'acquisto di Vlahovic è stato molto importante per noi ... Danilo: "Mesi difficili, siamo stati zitti lavorando" Autore del gol, è intervenuto anche Danilo parlando proprio di quella sua esultanza, ...