Vlahovic non basta alla Juventus: finisce 1-1 contro il Villarreal (Di mercoledì 23 febbraio 2022) finisce 1-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra Villarreal e Juventus. Fra tre settimane, il 16 marzo, il ritorno a Torino con la qualificazione in totale equilibrio Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 23 febbraio 2022)1-1 l'andata degli ottavi di finale di Champions League tra. Fra tre settimane, il 16 marzo, il ritorno a Torino con la qualificazione in totale equilibrio

Advertising

GoalItalia : 'Se sei forte, l'età non conta' Del Piero risponde ad Allegri e 'chiama' Vlahovic ?? - juventusfc : ?? Allegri: «Non dobbiamo dare un carico eccessivo di responsabilità a Vlahovic: domani è il suo esordio, non diment… - juventusfc : ?? @AlvaroMorata: «Arriviamo a questa partita con un'altra dinamica rispetto a prima, reagiamo bene alle difficoltà,… - SavinoMiraglia : #VillarrealJuve centrocampo sempre imbarazzante. Ma ci sarà una partita in cui tutti e 3 i centrocampisti giocano u… - CorSport : #VillarrealJuve 1-1: #Vlahovic da record, ma non basta ?? -