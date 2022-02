Visita guidata e spettacolo di Flamenco nella Galleria Borbonica (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il rumore è, per definizione, un suono inopportuno, non desiderato e perlopiù fastidioso. Eppure, per fortuna o purtroppo, è proprio col rumore che spesso le voci più nascoste e ignorate riescono a farsi strada, le stesse voci grazie alle quali gli sviluppi più importanti della storia hanno preso forma. Il Flamenco racconta la storia di un popolo che per secoli ha subito limitazioni e persecuzioni, ma è riuscito, nonostante tutto, a conquistare gli animi con il suo “rumore”, caratterizzato dalle inconfondibili parole dei cantaor, dal suono nostalgico della chitarra e il magnetismo dei bailaor. Un “rumore” considerato patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Lo spettacolo si apre con un quadro Flamenco, tipico dei tablao andalusi, dove si susseguono “palos” che descrivono il ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Il rumore è, per definizione, un suono inopportuno, non desiderato e perlopiù fastidioso. Eppure, per fortuna o purtroppo, è proprio col rumore che spesso le voci più nascoste e ignorate riescono a farsi strada, le stesse voci grazie alle quali gli sviluppi più importanti della storia hanno preso forma. Ilracconta la storia di un popolo che per secoli ha subito limitazioni e persecuzioni, ma è riuscito, nonostante tutto, a conquistare gli animi con il suo “rumore”, caratterizzato dalle inconfondibili parole dei cantaor, dal suono nostalgico della chitarra e il magnetismo dei bailaor. Un “rumore” considerato patrimonio culturale immateriale dell’umanità dall’Unesco. Losi apre con un quadro, tipico dei tablao andalusi, dove si susseguono “palos” che descrivono il ...

