Villarreal-Juventus | programma e telecronisti Sky e Mediaset ottavi Champions League

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ile isu Sky edi, match valido per l’andata deglidi. Appuntamento di gala per i bianconeri che vogliono superare lo scoglio deglimai scavallato negli ultimi due anni contro avversarie certo non irresistibili, proprio come gli spagnoli. Sarà importante ottenere già un buon punteggio in trasferta, fischio d’inizio alle ore 21 di martedì 22 febbraio.sarà visibile su Sky Sport Uno con la telecronaca di Federico Zancan e Giancarlo Marocchi e su Canale 5 con la telecronaca di Massimo Callegari e Roberto Cravero. SportFace.

Advertising

GiovaAlbanese : Conferme sulla disponibilità (parziale) di #Bonucci: sarà tra i convocati di #Allegri per il Villarreal, ma solo pe… - JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - Mediagol : VIDEO Villarreal-Juventus, probabili formazioni: Allegri con Vlahovic e Morata - mxd_zone : #UCL : #VillarrealJuventus Abbiamo provato ad analizzare lo stile di gioco del #Villarreal ?? di #Emery in vista de… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Juventus

Che hanno litigato per tutta la vigilia cercando di non passare da favoriti, nell'andata dell'ottavo di finale di Champions League tra. 'Non scherziamo, sono loro a meritare il ......- abituato a giocare su tutta la fascia destra della, dando il suo contibuto indifferentemente in difesa, a centrocampo e in attacco, a seconda delle necessità, stasera contro il...In Villarreal Juventus, Vlahovic esordirà finalmente in Champions League, ma non si tratta della sua prima presenza nelle coppe europee. Scopriamo di più. Può sembrare strano, ma uno degli attaccanti ...Sport - Villarreal-Juventus è un ottavo di finale di Champions League e si gioca martedì alle 21:00: probabili formazioni, .... Nonostante il serbo fosse partito con il botto - gol all'esordio contro ...