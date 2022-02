Villarreal-Juventus | le formazioni ufficiali | le scelte in attacco!

(Di martedì 22 febbraio 2022) Laè pronta a scendere in campo, finalmente: sono uscite ledel tanto atteso ottavo di finale di Champions League. Gli avversari sono gli ostici spagnoli del, vincitori dell’ultima Europa League. Una sfida sulla carta agevole per gli uomini di Allegri, ma che in realtà sarà ricca di insidie e di pericoli. Il “Sottomarino Giallo” si è già sbarazzato di un’italiana, l’Atalanta nel dettaglio: i ragazzi di Emery hanno superato per 3-2 gli orobici a casa loro nello scontro diretto, relegando i nerazzurri all’Europa League. Allegri deve far conto di numerose assenze: su tutte quelle di Dybala, Chiellini, Rugani, Bernardeschi e del lungodegente Chiesa.(4-4-2): Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, ...

17:44 - LOCATELLI E MCKENNIE VERSO LA TITOLARITÀ- Manuel Locatelli e Weston McKennie viaggiono verso la titolarità per la gara contro il Villarreal. L'ultimo dubbio a centrocampo resta tra Denis ...
Le scelte di Emery e Allegri per il match d'andata degli ottavi di finale di Champions League Manca sempre meno al calcio d'inizio di Villarreal-Juventus, match valevole per l'andata degli ottavi di f ...