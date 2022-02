Villarreal-Juventus | le formazioni ufficiali | Bonucci in panchina

Leggi su 11contro11

(Di martedì 22 febbraio 2022) Riportiamo ledi, sfida valevole per gli ottavi di finale d’andata di Champions League. Dirigerà l’incontro l’arbitro tedesco Daniel Siebert, coadiuvato dai connazionali Seidel e Foltyn come assistenti, e dal quarto uomo Jablonski. VAR e AVAR saranno rispettivamente Dankert e Osmers. Calcio d’inizio ore 21:00 all’Estadio de la Ceramica di. Ci si aspetta una grande partita questa sera tra. Entrambe, infatti, si daranno battaglia in questi due incontri per strappare il pass per i quarti di finale, provando a svoltare la stagione. Classificatasi seconda nel gruppo F con Manchester United, Atalanta e Young Boys, la compagine spagnola non ha avuto affatto vita facile per centrare il passaggio del ...