Villarreal-Juventus | Dusan Vlahovic è già nella storia bianconera

Advertising

JuventusTV : Fra pochi minuti LIVE dall'Allianz Stadium parlano Mister Allegri e @AlvaroMorata ! #JuveUCL #VillarealJuve… - juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - Eurosport_IT : ?? Esordio in Champions League ?? 1° pallone toccato ?? 1° gol (dopo 32 secondi) ?? Giocatore juventino più veloce… - eldavidinho32 : RT @spagnolo_il: [THREAD] A poche ore da #villarrealjuventus cosa deve aspettarsi la #Juventus dal #Villarreal? Ecco qualche appunto tattic… - eldavidinho32 : RT @spagnolo_il: Nessuna sorpresa nel #Villarreal, ma anche nella #Juventus dove #Allegri non ha molta scelta viste le tante assenze #Villa… -

Ultime Notizie dalla rete : Villarreal Juventus

, doppio record per Vlahovic Dusan Vlahovic ©LaPresseDi fatto è stato il primo pallone toccato dal classe 2000, che scriva un pagina importante della storia bianconera Dusan ...Sta per cominciare l'andata degli ottavi di Champions League tra, il tabellino(4 - 4 - 2) Rulli; Foyth, Albiol, Pau Torres, Pedraza; Chukwueze, ...Il post partita di Villarreal-Juventus è LIVE su Twitch, come sempre sul canale di Calciomercato.it. Segui tutti i commenti sulla gara d’andata degli ottavi di finale di Champions League dei ...Il gol lampo di Dusan Vlahovic in Champions League è giè entrato di diritto nella storia della Juventus: ecco il dato statistico ...