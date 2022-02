Villarreal-Juventus (1-1): analisi tattica e considerazioni (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus non va oltre l’1-1 in casa del Villarreal nella gara d’andata degli ottavi di Champions. I bianconeri giocano un primo tempo tatticamente perfetto e si portano in vantaggio dopo appena 30 secondi con Vlahovic. L’ottima prestazione prosegue anche nella parte iniziale della ripresa, lasciando intravedere la possibilità di sfatare la maledizione degli ultimi anni. Tuttavia, l’illusione dura poco, perché gli spagnoli colpiscono a metà del tempo con Parejo, bravo a sfruttare l’unica grave amnesia difensiva della Vecchia Signora. Tutto è rimandato alla gara di ritorno del 16 marzo: chi vince all’Allianz accede ai quarti. Riviviamo insieme Villarreal-Juventus attraverso la nostra analisi tattica. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni. La squadra di Emery scende ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lanon va oltre l’1-1 in casa delnella gara d’andata degli ottavi di Champions. I bianconeri giocano un primo tempomente perfetto e si portano in vantaggio dopo appena 30 secondi con Vlahovic. L’ottima prestazione prosegue anche nella parte iniziale della ripresa, lasciando intravedere la possibilità di sfatare la maledizione degli ultimi anni. Tuttavia, l’illusione dura poco, perché gli spagnoli colpiscono a metà del tempo con Parejo, bravo a sfruttare l’unica grave amnesia difensiva della Vecchia Signora. Tutto è rimandato alla gara di ritorno del 16 marzo: chi vince all’Allianz accede ai quarti. Riviviamo insiemeattraverso la nostra. Iniziamo, come sempre, dalle formazioni. La squadra di Emery scende ...

