Villarreal-Juve 1-1 LIVE: Vlahovic dopo 32'', pareggia Parejo! (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte delle grandi occasioni è arrivata. La Juventus di Massimiliano Allegri torna a giocare in Champions League, dopo l'ottimo... Leggi su calciomercato (Di martedì 22 febbraio 2022) La notte delle grandi occasioni è arrivata. Lantus di Massimiliano Allegri torna a giocare in Champions League,l'ottimo...

Advertising

TuttoMercatoWeb : Trentadue secondi ed è subito Vlahovic! Gol ed esultanza polemica: Villarreal-Juve 0-1 - _Morik92_ : #Arrivabene a Sky: 'Juve si trasforma nelle notti europee, bisogna rispettare quelli che sono gli obiettivi prepost… - zazoomblog : Villarreal-Juve 0-1 al 45': gol Vlahovic dopo 32'' al primo pallone toccato in Champions! Palo Lo Ce… - gattomilanista : “Benissimo la Juve nel secondo tempo il villarreal non è sceso in campo” - OdeonZ__ : Da Tamberi al ghigno di Allegri: social pazzi per Vlahovic -