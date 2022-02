Villarreal, Albiol non dimentica il Napoli: “voglio battere la Juve (Di martedì 22 febbraio 2022) Raul Albiol difensore del Villarreal ha parlato della sfida contro la Juventus: “voglio batterla, non importa come”. La Juventus, reduce dai pareggi in campionato contro Atalanta e Torino, si rituffa in Champions League dove fa visita al Villarreal nell’andata degli ottavi di finale. Tanti i problemi di formazione per Allegri che deve fare a meno di Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala oltre che ovviamente di Federico Chiesa, la cui stagione è già finita da tempo. Bonucci e Pellegrini sono convocati ma andranno in panchina. Il tecnico sembra quindi orientato a tornare sul 4-4-2. Raul Albiol, difensore del Villarreal, ai microfoni del canale A Punt ha annunciato battaglia ai bianconeri: “La Juventus ha vinto nove scudetti di ... Leggi su napolipiu (Di martedì 22 febbraio 2022) Rauldifensore delha parlato della sfida contro lantus: “batterla, non importa come”. Lantus, reduce dai pareggi in campionato contro Atalanta e Torino, si rituffa in Champions League dove fa visita alnell’andata degli ottavi di finale. Tanti i problemi di formazione per Allegri che deve fare a meno di Chiellini, Rugani, Bernardeschi e Dybala oltre che ovviamente di Federico Chiesa, la cui stagione è già finita da tempo. Bonucci e Pellegrini sono convocati ma andranno in panchina. Il tecnico sembra quindi orientato a tornare sul 4-4-2. Raul, difensore del, ai microfoni del canale A Punt ha annunciato battaglia ai bianconeri: “Lantus ha vinto nove scudetti di ...

