Villareal-Juventus: anche Al Thani critica Allegri: “Non giocava col PSG” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Juventus pareggia in Champions League con il Villareal. Il gol di Vlahovic dopo 32 secondi viene pareggiato da quello di Parejo al 66?. Al termine del match i social sono stati invasi da molti hashtag riguardanti la Juventus, tra cui quello di Rabiot, che ha commesso l’errore decisivo sul gol di Parejo, ma è spuntato anche un #Allegriout. In tanti contestano al tecnico della Juventus di aver speculato troppo sul gol in apertura segnato da Vlahovic. In pratica dopo quella rete i bianconeri si sono rintanati nella propria metà campo, cercando di difendere il risultato. Insomma un atteggiamento alla Allegri che, con quello in Champions, raccoglie il terzo pareggio consecutivo nelle ultime tre giornate. La scelta ultra difensiva di Allegri in ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Lapareggia in Champions League con il. Il gol di Vlahovic dopo 32 secondi viene pareggiato da quello di Parejo al 66?. Al termine del match i social sono stati invasi da molti hashtag riguardanti la, tra cui quello di Rabiot, che ha commesso l’errore decisivo sul gol di Parejo, ma è spuntatoun #out. In tanti contestano al tecnico delladi aver speculato troppo sul gol in apertura segnato da Vlahovic. In pratica dopo quella rete i bianconeri si sono rintanati nella propria metà campo, cercando di difendere il risultato. Insomma un atteggiamento allache, con quello in Champions, raccoglie il terzo pareggio consecutivo nelle ultime tre giornate. La scelta ultra difensiva diin ...

Advertising

SkySport : VILLARREAL-JUVENTUS 1-1 Risultato finale ? ? #Vlahovic (1’) ? #Parejo (66’) ? ?? CHAMPIONS LEAGUE – Andata ottavi di… - forumJuventus : #VillarealJuve, oggi ore 21. Formazioni GdS:' Sarà 4-4-2 con Vlahovic e Morata in avanti, mentre sulle fasce agiran… - juventusfc : Dove andiamo a giocare martedì in #UCL? Alla scoperta di Villareal! ?? - Mediagol : Villareal-Juventus, subito Vlahovic all’esordio: Parejo rimonta Allegri, è 1-1 - RobertoBurini : @beacolombo_bc A questa Juventus non serve questo Dybala…. Cosa ci fai il brodo? 2016 vs Bayern: 75+0 minuti ? 20… -