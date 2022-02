Villareal-Juventus 1-1, Vlahovic: “Esultanza? Era per un membro della mia famiglia” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Villareal-Juventus 1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022. Queste le due dichiarazioni: “E’ una cosa bellissima perché era veramente emozionante giocare stasera. Non sono contentissimo al 100% perché non abbiamo vinto. Avevamo la possibilità e resta il rammarico. Andiamo avanti a testa alta”. Su Del Piero, il più rapido ad aver segnato in Champions: “Lui è una leggenda, un’icona. Non voglio paragonarmi con nessuno perché non è possibile. L’Esultanza? L’ho fatto anche prima non so perché si vogliono fare delle polemiche. Non leggo i giornali, io sto cercando di migliorare giorno dopo giorno mantenendo i piedi per terra. Era un gesto per un membro ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Dusanha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finaleUefa Champions League 2021/2022. Queste le due dichiarazioni: “E’ una cosa bellissima perché era veramente emozionante giocare stasera. Non sono contentissimo al 100% perché non abbiamo vinto. Avevamo la possibilità e resta il rammarico. Andiamo avanti a testa alta”. Su Del Piero, il più rapido ad aver segnato in Champions: “Lui è una leggenda, un’icona. Non voglio paragonarmi con nessuno perché non è possibile. L’? L’ho fatto anche prima non so perché si vogliono fare delle polemiche. Non leggo i giornali, io sto cercando di migliorare giorno dopo giorno mantenendo i piedi per terra. Era un gesto per un...

