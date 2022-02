Villareal-Juventus 1-1, Morata: “Abbiamo ritrovato compattezza e sacrificio” (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alvaro Morata ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Villareal-Juventus 1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022: “Sono dispiaciuto perchè secondo me potevamo vincere. Abbiamo fatto un grande primo tempo, lottando tutti insieme. Bisogna vedere che Abbiamo ritrovato compattezza, spirito, lotta e sacrificio. Questo è importante: oggi potevamo vincere ma in nessun momento siamo sembrati fragili come a inizio stagione. Ho avuto delle occasioni oggi, dovevo fare gol ma non ci sono rimpianti. Bisogna lavorare per la prossima partita, c’è tanta crescita, basta solo vedere come stiamo tra di noi in allenamento. Dobbiamo lavorare perché sappiamo che è difficile vincere contro queste squadre in ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Alvaroha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di1-1, sfida valida per l’andata degli ottavi di finale della Uefa Champions League 2021/2022: “Sono dispiaciuto perchè secondo me potevamo vincere.fatto un grande primo tempo, lottando tutti insieme. Bisogna vedere che, spirito, lotta e. Questo è importante: oggi potevamo vincere ma in nessun momento siamo sembrati fragili come a inizio stagione. Ho avuto delle occasioni oggi, dovevo fare gol ma non ci sono rimpianti. Bisogna lavorare per la prossima partita, c’è tanta crescita, basta solo vedere come stiamo tra di noi in allenamento. Dobbiamo lavorare perché sappiamo che è difficile vincere contro queste squadre in ...

