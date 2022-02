VIDEO Villarreal-Juventus, l’arrivo degli spagnoli allo stadio: applausi dei tifosi (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pullman del Villarreal arriva all'Estadio de La Ceramica, dove sfiderà la Juventus negli ottavi di finale di Champions League, in programma alle ore 21 Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) Il pullman delarriva all'Ede La Ceramica, dove sfiderà lanegli ottavi di finale di Champions League, in programma alle ore 21

Advertising

juventusfc : Questa è l'ultima risposta del Mister. Continuate a seguire la vigilia di #VillarealJuve sui nostri canali ?? Qui ??… - DiMarzio : .@juventusfc | I dirigenti #Nedved e #Arrivabene accolti dall’entusiasmo dei tifosi: video - CalcioWeb : #VillarrealJuve, che impatto di #Vlahovic in #ChampionsLeague: il gol del vantaggio dopo 33 secondi [VIDEO] - Sport_Fair : #VillarrealJuve, #Vlahovic da impazzire: l'esordio in #ChampionsLeague è con il botto [VIDEO] - sportface2016 : INCREDIBILE #VLAHOVIC: in gol dopo 33 secondi, al suo esordio in #ChampionsLeague: che magia! #VillarrealJuventus -