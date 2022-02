VIDEO Inter, Milan e Napoli: il calendario delle squadre che si giocano lo scudetto (Di martedì 22 febbraio 2022) La lotta per la vittoria del campionato si accende in Serie A. Ecco il programma delle tre squadre che se lo giocano: Inter, Milan e Napoli Leggi su mediagol (Di martedì 22 febbraio 2022) La lotta per la vittoria del campionato si accende in Serie A. Ecco il programmatreche se lo

Advertising

Inter : ??? | INTERVISTA Le parole di @Stefandevrij nel post gara di #InterSassuolo ai microfoni di @Inter_TV ?? - Inter : ?? | WARM UP ?? Nerazzurri in campo a San Siro! Tutto pronto per #InterSassuolo ?? #FORZAINTER ???? - Inter : ??? | #INTERPODCAST Tre partite, una leggenda: @Ronaldo ???? #HoF Ascolta ora qui ?? - Mediagol : VIDEO Inter, Milan e Napoli: il calendario delle squadre che si giocano lo scudetto - dalbertocarlos_ : @murnauu @Inter_Scout di solito posta dei video, credo li prenda dalle storie instagram dei giocatori -