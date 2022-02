VIDEO Filippo Ganna secondo nella cronometro dell’UAE Tour 2022: l’arrivo del campione del mondo (Di martedì 22 febbraio 2022) Nonostante il 9’50” realizzato da Filippo Ganna nella prova a cronometro dell’UAE Tour 2022, non è arrivata la vittoria per l’azzurro; lo svizzero Stefan Bissegger si è aggiudicato la terza tappa chiudendo la gara in 9’43”, per un distacco finale tra i due di appena sette secondi. Dopo aver vinto la cronometro all’Etoile de Bessèges e al Tour de Provence, questa volta il campione del mondo ha trovato un rivale agguerrito che è riuscito a fare di meglio, seppur di pochi secondi; il vento potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale ai fini del risultato finale. Vanno dati comunque i giusti meriti a Stefan Bissegger, che con una media di 55.575 km/h porta meritatamente a casa il trionfo ... Leggi su oasport (Di martedì 22 febbraio 2022) Nonostante il 9’50” realizzato daprova a, non è arrivata la vittoria per l’azzurro; lo svizzero Stefan Bissegger si è aggiudicato la terza tappa chiudendo la gara in 9’43”, per un distacco finale tra i due di appena sette secondi. Dopo aver vinto laall’Etoile de Bessèges e alde Provence, questa volta ildelha trovato un rivale agguerrito che è riuscito a fare di meglio, seppur di pochi secondi; il vento potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale ai fini del risultato finale. Vanno dati comunque i giusti meriti a Stefan Bissegger, che con una media di 55.575 km/h porta meritatamente a casa il trionfo ...

Advertising

chiaratognon_ : RT @PlumeRoses: mancano tre giorni all’uscita dell’album di filippo maria fanti quindi perché non ritirare fuori queste barre per farci ren… - vshowerthoughts : RT @pippomaryfanti: mancano 3 giorni a igichsdp e mi sveglio con i video di filippo in studio che registra é tutto stupendo non fate finire… - callmeparanoia : RT @PlumeRoses: mancano tre giorni all’uscita dell’album di filippo maria fanti quindi perché non ritirare fuori queste barre per farci ren… - needtofeelgood : RT @boy93_d: Filippo , L’ortopedico di Genova adora come gli succhio il cazzo. un gran toro molto porco. Andate a vedere i nostri video . A… - justinxplume : aggiungono una data a filippo e lui -