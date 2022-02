Vibo Valentia, il Museo del mare nella ex-tonnara di Bivona è un miraggio: spesi 2,5 milioni in 20 anni. E ora si riparte (Di martedì 22 febbraio 2022) “Ed oggi siamo a 5.121 giorni che il Museo del mare di Bivona… è ancora chiuso”, ha scritto qualche giorno fa su facebook lo storico locale Antonio Montesanti. E’ solo l’ultima puntata di una denuncia che Montesanti porta avanti da anni. Per rendere fruibile il Museo non sono stati sufficienti più di 2,5 milioni di euro. Tra fondi della Soprintendenza di Cosenza e del Comune e, soprattutto, della Regione. Senza contare i finanziamenti prima concessi e poi revocati. Non che della tonnara non si sia parlato, tra servizi di Striscia la notizia e articoli della stampa locale. Lungo l’elenco dei sopralluoghi di politici, sia locali che nazionali. Come di magistrati e funzionari del Ministero della Cultura. La vicenda è stata oggetto anche di diverse interrogazioni ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) “Ed oggi siamo a 5.121 giorni che ildeldi… è ancora chiuso”, ha scritto qualche giorno fa su facebook lo storico locale Antonio Montesanti. E’ solo l’ultima puntata di una denuncia che Montesanti porta avanti da. Per rendere fruibile ilnon sono stati sufficienti più di 2,5di euro. Tra fondi della Soprintendenza di Cosenza e del Comune e, soprattutto, della Regione. Senza contare i finanziamenti prima concessi e poi revocati. Non che dellanon si sia parlato, tra servizi di Striscia la notizia e articoli della stampa locale. Lungo l’elenco dei sopralluoghi di politici, sia locali che nazionali. Come di magistrati e funzionari del Ministero della Cultura. La vicenda è stata oggetto anche di diverse interrogazioni ...

