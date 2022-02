Viaggi nella memoria: disegno di legge per iniziative scuole che approfondiscono shoah e olocausto (Di martedì 22 febbraio 2022) "Il Movimento 5 Stelle ritiene sia corretto istituire un Fondo, facente capo al Ministero dell’Istruzione, per contribuire finanziariamente a tutte le iniziative organizzate dalle scuole volte ad approfondire questioni come la shoah e l’olocausto. Oggi votiamo favorevolmente a un disegno di legge che incentiva i “Viaggi della memoria”, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza diretta". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) "Il Movimento 5 Stelle ritiene sia corretto istituire un Fondo, facente capo al Ministero dell’Istruzione, per contribuire finanziariamente a tutte leorganizzate dallevolte ad approfondire questioni come lae l’. Oggi votiamo favorevolmente a undiche incentiva i “della”, affinché tutti gli istituti scolastici possano offrire agli studenti questo tipo di esperienza diretta". L'articolo .

