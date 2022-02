Viabilità Roma Regione Lazio del 22-02-2022 ore 16:30 (Di martedì 22 febbraio 2022) Viabilità DEL 22FEBBRAIO 2022 ORE 16:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio APRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI , PREVISTI SUL Lazio VENTI DA FORTI A BURRASCA PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA IN A1 RIMOSSI I DUE INCIDENTI NEL TRATTO LAZIALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE RIMOSSO A Roma L’ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE, NON CI SONO DA SEGNALARE CRITICITÀ. MENTRE ATTIVO UN INCIDENTE AL KM 30+500 SULLA Roma TERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022)DEL 22FEBBRAIOORE 16:20 ALESSIO CONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON L’ALLERTA METEO DIRAMATA DALLA PROTEZIONE CIVILE PER LA GIORNATA DI OGGI , PREVISTI SULVENTI DA FORTI A BURRASCA PERTANTO SI RACCOMANDA PRUDENZA ALLA GUIDA IN A1 RIMOSSI I DUE INCIDENTI NEL TRATTO LAZIALE IL TRAFFICO È SCORREVOLE RIMOSSO AL’ALTRO INCIDENTE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA FIORENTINI E TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO ANULARE, NON CI SONO DA SEGNALARE CRITICITÀ. MENTRE ATTIVO UN INCIDENTE AL KM 30+500 SULLATERAMO TRA CASTEL MADAMA E VICOVARO MANDELA VERSO TERAMO. PRESTARE ATTENZIONE SUL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E A24 MENTRE IN ESTERNA CODE A TRATTI ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Scontro fra due auto ed un furgone. Due feriti gravi. Strada chiusa e traffico in tilt L'intervento degli agenti della polizia locale di Roma Capitale su via di Casal Bianco, all'altezza ... Pesanti le ripercussioni alla normale viabilità, con traffico congestionato sino alla via ...

