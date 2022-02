“Vergognati dopo quello che hai fatto”. GF Vip, è guerra tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata del 21 febbraio incandescente quella del ‘GF Vip’, con Alfonso Signorini alle prese con situazioni davvero difficili da gestire. Oltre all’eliminazione di Kabir Bedi e all’uscita dalla Casa di Alex Belli, si sono verificati forti litigi e uno tra i più fragorosi è stato quello tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli. In piena diretta se ne sono dette di tutti i colori, con attacchi da entrambi i fronti. A conferma che tra le due concorrenti una tregua appare davvero complicata da raggiungere. Oltre allo scontro tra Miriana Trevisan e Katia Ricciarelli, proprio la soprano ha avuto un battibecco con Alex Belli: “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca ... Leggi su caffeinamagazine (Di martedì 22 febbraio 2022) Puntata del 21 febbraio incandescente quella del ‘GF Vip’, con Alfonso Signorini alle prese con situazioni davvero difficili da gestire. Oltre all’eliminazione di Kabir Bedi e all’uscita dalla Casa di Alex Belli, si sono verificati forti litigi e uno tra i più fragorosi è statotra. In piena diretta se ne sono dette di tutti i colori, con attacchi da entrambi i fronti. A conferma che tra le due concorrenti una tregua appare davvero complicata da raggiungere. Oltre allo scontro tra, proprio la soprano ha avuto un battibecco con Alex Belli: “Se non fossimo in televisione ti darei una sberla. Andiamo dietro la tenda e te la do. Non amo che si esibisca ...

