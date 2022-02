Venture Capital Monitor | nel 2021 investiti 2 mld in startup italiane

Advertising

L'information technology si conferma il settore ampiamente piu' attrattivo di investimenti sia da parte di operatori disia parte dei business angels. Per quanto riguarda i primi, le societa' di Ict sono state il target del 35% delle operazioni (in calo rispetto all'oltre 40% del biennio precedente) ...Investimenti triplicati nelle start up nel 2021 con l'ammontare che raggiunge i 2 miliardi di euro. E' quanto indica il rapporto Italia 2021 diMonitor. Gli investimenti in start up - in base ai dati dell'Osservatorio Vem e Iban - sono stati 417, a fronte dei 330 del 2020 e dei 236 del 2019, per un ammontare totale di 2,002 ...Ha superato quota 2 miliardi il venture capital nel mercato italia secondo il nuovo Monitor presentato da AIFI, che lo realizza in collaborazione con la Liuc Business School. Una buona notizia che va ...Loris Lanzellotti e Alberto Emprin, entrambi con esperienza internazionale nel mondo del venture capital presentano il progetto Excellis he si concretizza in una holding di partecipazioni il cui scopo ...