Ventura fa il punto sulla Serie A: «Sarà una bella lotta sino all’ultimo» (Di martedì 22 febbraio 2022) Ventura fa il punto sulla Serie A: «Sarà una bella lotta sino all’ultimo, sia per la salvezza che per lo scudetto» L’ex allenatore del Torino e della Nazionale Gian Piero Ventura ha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio, nella quale ha commentato l’andamento del campionato, del Napoli e della lotta salvezza. Ecco un estratto delle sue parole. sulla SCORSA GIORNATA DI CAMPIONATO – «Nessuno si aspettava una giornata simile. È successo qualcosa di difficilmente ripetibile. Non credo sia mai successo che le prime sei in classifica non abbiano vinto nello stesso turno. L’occasione persa dal Milan a Salerno è incredibile, visto che la Salernitana è ultima». SUL NAPOLI – ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 febbraio 2022)fa ilA: «una, sia per la salvezza che per lo scudetto» L’ex allenatore del Torino e della Nazionale Gian Pieroha rilasciato delle dichiarazioni a 1 Station Radio, nella quale ha commentato l’andamento del campionato, del Napoli e dellasalvezza. Ecco un estratto delle sue parole.SCORSA GIORNATA DI CAMPIONATO – «Nessuno si aspettava una giornata simile. È successo qualcosa di difficilmente ripetibile. Non credo sia mai successo che le prime sei in classifica non abbiano vinto nello stesso turno. L’occasione persa dal Milan a Salerno è incredibile, visto che la Salernitana è ultima». SUL NAPOLI – ...

