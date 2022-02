VENTICINQUESIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE-MONZA: 24 CONVOCATI (Di martedì 22 febbraio 2022) Martedì 22 febbraio: il PORDENONE ospita il MONZA allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della VENTICINQUESIMA GIORNATA della SERIE BKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Serra di Torino, assistenti Peretti di Verona e Del Giovane di Albano. Quarto ufficiale Giordano di Novara. Var: Aureliano di Bologna. Avar: Zufferli di Udine. I 24 CONVOCATI neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 3 Alessio Sabbione, 6 Alberto Barison, 16 Armando Anastasio, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 18 Simone Pasa, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan Vokic, ... Leggi su udine20 (Di martedì 22 febbraio 2022) Martedì 22 febbraio: ilospita ilallo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match delladellaBKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport, DAZN e Helbiz Live. Arbitro Serra di Torino, assistenti Peretti di Verona e Del Giovane di Albano. Quarto ufficiale Giordano di Novara. Var: Aureliano di Bologna. Avar: Zufferli di Udine. I 24neroverdi: PORTIERI: 1 Giacomo Bindi, 12 Gaetano Fasolino, 22 Samuele Perisan DIFENSORI: 2 Hamza El Kaouakibi, 3 Alessio Sabbione, 6 Alberto Barison, 16 Armando Anastasio, 26 Alessandro Bassoli, 30 Christian Dalle Mura, 72 Matteo Perri, 99 Cristian Andreoni CENTROCAMPISTI: 5 Alessandro Lovisa, 10 Francesco Deli, 18 Simone Pasa, 23 Emanuele Torrasi, 33 Roberto Zammarini, 36 Dejan Vokic, ...

Ultime Notizie dalla rete : VENTICINQUESIMA GIORNATA Diretta Alessandria Perugia/ Streaming video tv: grigi vogliono la salvezza (Serie B) DIRETTA ALESSANDRIA PERUGIA: PARTITA COMBATTUTA! Il turno infrasettimanale valido per la venticinquesima giornata del campionato di Serie B vede nel suo programma la diretta di Alessandria Perugia : il match andrà in scena allo Stadio Giuseppe Moccagatta martedì 22 febbraio a partire ...

Diretta Pordenone Monza/ Streaming video tv: Stroppa cerca il riscatto (Serie B) ... BRIANZOLI IN CERCA DI UNA SVOLTA! Pordenone Monza , in diretta martedì 22 febbraio alle ore 18:30 dallo stadio Guido Teghil di Lignano Sabbiadoro, è valida per la venticinquesima giornata del ...

Serie B, al via la venticinquesima giornata: oggi in campo cinque sfide TuttoReggina.com VENTICINQUESIMA GIORNATA SERIE BKT, PORDENONE-MONZA: 24 CONVOCATI Martedì 22 febbraio: il Pordenone ospita il Monza allo stadio “Teghil” di Lignano Sabbiadoro, match della venticinquesima giornata della Serie BKT 2021/22. Calcio d’inizio alle 18:30, diretta SkySport ...

Formazioni ufficiali Cremonese-Vicenza, Serie B 2021/2022 Le formazioni ufficiali di Cremonese-Vicenza, incontro valevole per la venticinquesima giornata della Serie B 2021/2022. Sfida particolarmente rilevante per le due compagini protagoniste: i padroni di ...

