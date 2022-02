Venti di guerra mandano ko le Borse. Corrono petrolio, gas e oro (Di martedì 22 febbraio 2022) Il precipitare della crisi ucraina manda ko i listini azionari, mentre Corrono i prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato i 97 dollari al barile per la prima volta dal 30 settembre 2014. Su ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) Il precipitare della crisi ucraina manda ko i listini azionari, mentrei prezzi del, con il Brent che ha superato i 97 dollari al barile per la prima volta dal 30 settembre 2014. Su ...

Nel cuore dell'Europa Davanti agli impetuosi venti di guerra di questi giorni, l'Europa sembra bruscamente risvegliarsi da un lungo sonno, durante il quale s'è illusa che il conflitto armato fosse un rischio per lei ...

Ucraina, l'UE teme per la ripresa. Gentiloni: "Incertezza aumenta fortemente" Il commissario per l'Economia confessa i timori che si registrano all'indomani della conquista dell'est dell'Ucraina da parte di Mosca. Riserve di gas a un terzo della capacità, e scontri commerciali ...

Davanti agli impetuosi venti di guerra di questi giorni, l'Europa sembra bruscamente risvegliarsi da un lungo sonno, durante il quale s'è illusa che il conflitto armato fosse un rischio per lei ...Milano, 22 feb. (askanews) - Il precipitare della crisi ucraina manda ko i listini azionari, mentre corrono i prezzi del petrolio, con il Brent che ha superato i 97 dollari al barile per la prima ...Il commissario per l'Economia confessa i timori che si registrano all'indomani della conquista dell'est dell'Ucraina da parte di Mosca. Riserve di gas a un terzo della capacità, e scontri commerciali ...