Venezia | infortunio Ebuehi | le condizioni

(Di martedì 22 febbraio 2022) Ilperde il difensoreper alcune settimane, per lui un problema muscolare dopo la gara contro il Genoa Ildovrà fare a meno diper alcune settimane. Il difensore ventiseienne ha accusato qualche problema nella sfida contro il Genoa. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto hanno evidenziato una lesione a livello del muscolo semitendinoso della gamba sinistra e resterà fuori per alcune settimane. L'articolo proviene da Calcio News 24.

