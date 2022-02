Valerio Verbano, a Roma il corteo antifascista per il militante di Autonomia Operaia ucciso nel 1980 (Di martedì 22 febbraio 2022) A 42 anni dall'omicidio di Valerio Verbano, diverse centinaia di persone hanno sfilato questo pomeriggio per il tradizionale corteo nel quartiere del Tufello, a Roma. Da via Monte Bianco 114, dove il ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 22 febbraio 2022) A 42 anni dall'omicidio di, diverse centinaia di persone hanno sfilato questo pomeriggio per il tradizionalenel quartiere del Tufello, a. Da via Monte Bianco 114, dove il ...

Advertising

zazoomblog : Valerio Verbano a Roma il corteo antifascista per il militante di Autonomia Operaia ucciso nel 1980 - #Valerio… - Stepieru : RT @formicheumane: A Valerio Verbano e a sua mamma Carla che ha lottato invano per ottenere giustizia. ?? - linuxiano2022 : RT @PartitComunista: MANO FASCISTA SILENZIO DI STATO UN FIORE PER VERBANO Correva l'anno 1980, nel pieno dei cosiddetti Anni di Piombo, il… - LOU_maca : RT @formicheumane: A Valerio Verbano e a sua mamma Carla che ha lottato invano per ottenere giustizia. ?? - SylviaGrossi : RT @RadioQuar: Alle 10.00 a 42 anni dall’assassinio fascista di Valerio Verbano, riproponiamo lo speciale trasmesso lo scorso anno. Con int… -