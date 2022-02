Vaccino Novavax in Italia: convincerà no vax? Bassetti: “Non lo farà nessuno” (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva in Italia il primo Vaccino proteico anti Covid della Novavax. Le dosi di Nuvaxovid, questo il nome ufficiale, potranno essere prenotate da domani, 23 febbraio, in Piemonte e da giovedì nel Lazio. Ed entro la fine di questa settimana una prima fornitura da un milione di dosi saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo. Basato sulla tecnica più tradizionale delle proteine ricombinanti, l’obiettivo dichiarato è quello di convincere gli Italiani più refrattari a vaccinarsi, tanto che è stato ribattezzato ‘il Vaccino dei no vax’. Ma non tutti gli esperti sono convinti che possa sciogliere le riserve granitiche degli antivaccinisti. Per Massimo Andreoni, ... Leggi su italiasera (Di martedì 22 febbraio 2022) (Adnkronos) – Arriva inil primoproteico anti Covid della. Le dosi di Nuovid, questo il nome ufficiale, potranno essere prenotate da domani, 23 febbraio, in Piemonte e da giovedì nel Lazio. Ed entro la fine di questa settimana una prima fornitura da un milione di dosi saranno subito distribuite a tutte le regioni e province autonome, come annunciato dal Commissario Francesco Figliuolo. Basato sulla tecnica più tradizionale delle proteine ricombinanti, l’obiettivo dichiarato è quello di convincere glini più refrattari a vaccinarsi, tanto che è stato ribattezzato ‘ildei no’. Ma non tutti gli esperti sono convinti che possa sciogliere le riserve granitiche degli antivaccinisti. Per Massimo Andreoni, ...

