Vaccino anti-Covid Novavax | nel Lazio prenotazioni al via dal 24 febbraio

Roma – Da giovedì 24 febbraio nel Lazio sarà possibile prenotare il Vaccino Novavax sia per la prima che per la seconda dose, prevista quest'ultima a distanza di tre settimane. Dal 1° marzo partiranno invece le somministrazioni della quarta dose per i soggetti immunodepressi individuati dalla circolare ministeriale: l'importante che siano trascorsi i 120 giorni dall'ultima somministrazione. Il Lazio aveva già preparato il piano per la somministrazione di Novavax. Il Vaccino proteico, che si spera potrà convincere molti scettici, verrà somministrato in 15 hub in tutta la Regione di cui sette nella Capitale. (fonte Ansa)

