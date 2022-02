Vaccini | Marche | domani al via prenotazioni per Novavax

Advertising

TV2000it : RT @tg2000it: #Covid #vaccini #Figliuolo: #quartadose per fragili da #1marzo Quattro Regioni da zona arancione a gialla #Abruzzo #March… - tg2000it : #Covid #vaccini #Figliuolo: #quartadose per fragili da #1marzo Quattro Regioni da zona arancione a gialla… - lanuovariviera : Vaccini mai somministrati, scatta la fase due. Nuova operazione nelle Marche, altri ventinove indagati - CPF02294951 : @PLDC09710726 Però vaccini pfizer, no le altre marche! - 2_crim : @fdragoni @gervasoni1968 Io sono nelle Marche, zona arancione: allora è colpa di vaccini e greenpass ... ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini Marche

Agenzia ANSA

Nelleal via da domani le prenotazioni per la somministrazione del nuovo vaccino Novovax, su base proteica come iantinfluenzali, in attesa dei rifornimenti dopo i quali inizieranno le ...'Io sono dell'idea di fare persone fidate, persone che c'hanno un determinato tipo di sacchetta, io sto andando a Civitanova, adesso. Per cercare di parlare con queste persone, capito?'. I ...Questa non è una scusa per non vaccinarsi o non vaccinare i propri figli. Chi non lo avesse ancora fatto può prenotare il vaccino qui: ...(ANSA) - ANCONA, 22 FEB - Nelle Marche al via da domani le prenotazioni per la somministrazione del nuovo vaccino Novovax, su base proteica come i vaccini antinfluenzali, in attesa dei rifornimenti ...