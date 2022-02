Usa | parità salari; Rapinoe esulta | è un nuovo giorno

(Di martedì 22 febbraio 2022) "È una giornata davvero fantastica. Penso che guarderemo indietro a questoe diremo che questo è il momento in cui, sai, il calcio americano è cambiato in meglio". E' la prima reazione ...

E' la prima reazione della stella del calcioMegan Rapinoe espressa dai microfoni del network statunitense Abc commentando la notizia delladi stipendi, intesi come bonus e premi (gli ...'La Us Soccer si impegna a fornire ladi retribuzione d'ora in poi per le squadre nazionali femminili e maschili in tutte le amichevoli e i tornei, compresa la Coppa del Mondo' , il comunicato ...