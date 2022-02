Usa | la Nazionale di calcio femminile sarà pagata come quella maschile | ' Una giornata storica'

(Di martedì 22 febbraio 2022) Considerato che in Italia una calciatrice di serie A guadagna in media 15mila euro lordi annui contro gli oltre otto milioni di euro che il difensore olandese della Juventus Matthijs De Ligt incassa a ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Le giocatrici della Nazionale americana di calcio femminile riceveranno lo stesso stipendio degli uomini #ANSA - fattoquotidiano : La Nazionale Usa di calcio femminile ottiene la parità salariale con gli uomini e 24 milioni di dollari di risarcim… - francescacheeks : Usa lo schwa (?) in un’intervista al Tg nazionale e uno dei suoi pezzi preferiti è True Love Waits dei Radiohead ne… - marketingpmi : RT @85AleFrau: Le calciatrici della Nazionale americana saranno pagate quanto gli uomini - RoccoTerlizzi : RT @Agenzia_Italia: ? ?? Le calciatrici della Nazionale americana saranno pagate quanto gli uomini -

Ultime Notizie dalla rete : Usa Nazionale

... accelerando la crisi, e l'Ue ha approvato le sanzioni da adottare, si attende ora la posizione,... si legge nell'editoriale, "non vuole che la sua eredità come primo ministro di unitàsia ...Esulta il movimento del calcio femminileche aveva fatto dell'Equal Pay una prova di credibilità per l'intero movimento. 'E' un grande giorno', ha esultato la capitale della, Megan ...Questi nuovi dati dice Gina McCarthy, consigliere nazionale della Casa Bianca per il clima ... Secondo il rapporto, gli Stati Uniti avranno un aumento del livello del mare leggermente maggiore ...Siamo certi che quello che si dice sull'Ucraina sia la verità? E se guardassimo le cose dal punto di vista della Russia? Scopriremmo le menzogne degli USA.