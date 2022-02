Usa e Ue, le sanzioni contro Mosca: nel mirino banche e servizi finanziari (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Le sanzioni contro Mosca si indirizzano alle banche russe e bloccano le attività finanziarie provenienti dall’Occidente. E quanto si apprende da Tgcom24. Usa, le sanzioni contro Mosca Si parla di pacchetto di sanzioni preparato da Stati Uniti e Unione Europea, dirette a Mosca e alla Russia, in quella che è stata definita addirittura una “sfida” di Putin sul Donbass e la crisi ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha firmato già un bando sugli investimenti e le attività, sia commerciali che finanziarie nelle regioni separatiste dell’Ucraina. Ma secondo fonti statunitense altre misure darebbero al vaglio. Nell’attuale pacchetto c’è il divieto, per le istituzioni ... Leggi su ilprimatonazionale (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 22 feb – Lesi indirizzano allerusse e bloccano le attivitàe provenienti dall’Occidente. E quanto si apprende da Tgcom24. Usa, leSi parla di pacchetto dipreparato da Stati Uniti e Unione Europea, dirette ae alla Russia, in quella che è stata definita addirittura una “sfida” di Putin sul Donbass e la crisi ucraina. Il presidente americano Joe Biden ha firmato già un bando sugli investimenti e le attività, sia commerciali chee nelle regioni separatiste dell’Ucraina. Ma secondo fonti statunitense altre misure darebbero al vaglio. Nell’attuale pacchetto c’è il divieto, per le istituzioni ...

