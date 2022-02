Università Europea, il 24 febbraio inaugurazione anno accademico (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Si terrà giovedì 24 febbraio alle ore 11, in diretta streaming sul canale YouTube dell’Università Europea di Roma, la cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico 2021/2022. Ad aprire l’evento, in collegamento dall’Auditorium Giovanni Paolo II, si legge in una nota stampa dell’Università Europea, la relazione annuale del magnifico rettore Padre Pedro Barrajón Muñoz, dal titolo ‘Il contributo delle Università allo sviluppo della società’. Seguiranno gli interventi del professore emerito di Chirurgia dell’Università di Pisa, Paolo Miccoli e della professoressa Emanuela Delbufalo, coordinatrice del corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale e ordinaria di Economia e gestione ... Leggi su romadailynews (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Si terrà giovedì 24alle ore 11, in diretta streaming sul canale YouTube dell’di Roma, la cerimonia didel nuovo2021/2022. Ad aprire l’evento, in collegamento dall’Auditorium Giovanni Paolo II, si legge in una nota stampa dell’, la relazione annuale del magnifico rettore Padre Pedro Barrajón Muñoz, dal titolo ‘Il contributo delleallo sviluppo della società’. Seguirgli interventi del professore emerito di Chirurgia dell’di Pisa, Paolo Miccoli e della professoressa Emanuela Delbufalo, coordinatrice del corso di laurea triennale in Economia e gestione aziendale e ordinaria di Economia e gestione ...

