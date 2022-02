Unione Industriali di Napoli | anche Gesac lascia | Perdurante clima di tensione

(Di martedì 22 febbraio 2022), società di gestione degli aeroporti die Salerno, ha deciso di recedere dall’di. “Tale decisione è motivata daldiche negli ultimi tempi ha caratterizzato la vita associativa; tale, di fatto ha impedito lo svolgimento, in maniera produttiva, del lavoro istituzionale dell’Associazione“, si legge in una nota. “, attraverso l’adesione all’Associazione deglidi Salerno, resta comunque nel mondo di Confindustria Campania“, conclude il comunicato. Nei giorni scorsidue ex presidenti dell’di, Ambrogio Prezioso e Gianni ...

Advertising

FilippoTommaso5 : @ACiedda Cosa ho detto fino ad ora? Ho detro che non fossero appogiati da industriali? E chi mi dice che gli Arditi… - ildenaro_it : #Gesac, #società di #gestione degli #aeroporti di #Napoli e #Salerno, ha deciso di recedere dall’#Unione… - Kualy2014 : RT @affari_politici: Torino. Unione Industriali. Giustizia per Giuseppe e Lorenzo. #alternanzascuolalavoro - DianaZ82202324 : RT @VittorioSgarbi: Ma l’assalto alla sede dell’Unione degli industriali di Torino è meno grave di quella della Cgil a Roma? Chi assalta gl… - newsdinapoli : Gianni Lettieri si dimette da Unione Industriali: “Non mi riconosco nel modello e nella visione” #Comunicati stampa -

Ultime Notizie dalla rete : Unione Industriali

Ansa

... però, evidentemente ancora lunga: attualmente solo circa il 2% del mix energetico dellfa ... Trovare il modo di risparmiare è l obiettivo di tutti gli attoricoinvolti, e anche dei ...... si trattava soprattutto di macchinari, apparecchi elettrici o elettronici, strumenti ... la cui cifra si è dimezzata per le misure decise dall'Europea a causa della Crimea. Anche in ...Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, ha deciso di recedere dall’Unione Industriali di Napoli. “Tale decisione è motivata dal perdurante clima di tensione che negli ultimi ...l’obbligo del rientro in sede per i veicoli industriali dopo otto settimane di viaggio consecutive all’estero e il raffreddamento nel cabotaggio stradale. Per quanto riguarda lo stabilimento, l’Unione ...