Una Vita anticipazioni: Susana è sotto shock (Di martedì 22 febbraio 2022) Una Vita anticipazioni, Susana è sotto shock per questa situazione: ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap. La donna sconvolta: le anticipazioni.Il quartiere di Acaçias è pronto ad essere sconvolto da un nuovo scossone, che potrebbe portare nuove trame e una vera e propria nuova fase per la soap spagnola di Canale 5. Le tragedie non mancano nel quartiere, vista la situazione di Lolita e la presenza dei Quesada; nel frattempo, Susana è sconvolta per questa situazione che porterà ineVitabilmente conseguenze. Una Vita anticipazioni, Susana è sotto shock per la situazione: le anticipazioni Era nell’aria da tanto tempo e, ... Leggi su formatonews (Di martedì 22 febbraio 2022) Unaper questa situazione: ecco cosa succederà nelle prossime puntate della soap. La donna sconvolta: le.Il quartiere di Acaçias è pronto ad essere sconvolto da un nuovo scossone, che potrebbe portare nuove trame e una vera e propria nuova fase per la soap spagnola di Canale 5. Le tragedie non mancano nel quartiere, vista la situazione di Lolita e la presenza dei Quesada; nel frattempo,è sconvolta per questa situazione che porterà inebilmente conseguenze. Unaper la situazione: leEra nell’aria da tanto tempo e, ...

Advertising

VanityFairIt : Dopo l'exploit al Grande Fratello Vip e l'esperienza a Tale e Quale, Pierpaolo Pretelli continua il suo impegno a D… - chetempochefa : 'In Italia abbiamo fatto grandi passi in avanti sulle scelte di fine vita e li abbiamo fatti grazie a persone che h… - chetempochefa : 'Così ho fatto i conti. 15 milioni diviso 389 famiglie fa: 38 mila e 500 euro. 38 mila euro per ripagare un eroe? M… - Albex751 : RT @itsmeback_: Una volta tolto il contante, basterà un click per bloccare il tuo conto e la tua vita. - Il__Ross : RT @Frances52779614: 'Alle volte è dentro di noi qualcosa (che tu sai bene, perché è la poesia) qualcosa di buio in cui si fa luminosa la v… -