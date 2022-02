Una vita anticipazioni: Lolita inizia la cura sperimentale, Antonito ci spera (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla fine Lolita si è convinta e ha accettato: si farà curare, farà la cura sperimentale che le è stata proposta. Ma questo servirà per salvarle la vita? Ve ne parliamo proprio nelle anticipazioni di Una vita che ci permettono a scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani 23 febbraio 2022 e non solo. Anche questo mese volge al termine e i colpi di scena per il pubblico di Canale 5 non sono mancati. Ne stanno per arrivare degli altri: iniziamo quindi con la trama per la puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1333 di Acacias 38…La notizia della guerra commuove e spaventa il quartiere, e soprattutto Susana che teme per la vita di Armando…Gli Olmedo discutono sull’opportunità di dire a Miguel che i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) Alla finesi è convinta e ha accettato: si faràre, farà lache le è stata proposta. Ma questo servirà per salvarle la? Ve ne parliamo proprio nelledi Unache ci permettono a scoprire tutto quello che succederà nella puntata di domani 23 febbraio 2022 e non solo. Anche questo mese volge al termine e i colpi di scena per il pubblico di Canale 5 non sono mancati. Ne stanno per arrivare degli altri:mo quindi con la trama per la puntata di domani, vedremo in onda la prima parte dell’episodio 1333 di Acacias 38…La notizia della guerra commuove e spaventa il quartiere, e soprattutto Susana che teme per ladi Armando…Gli Olmedo discutono sull’opportunità di dire a Miguel che i ...

