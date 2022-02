Una Vita anticipazioni 23 febbraio 2022, l’ansia di Genoveva (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di Una Vita di mercoledì 23 febbraio 2022 vediamo che Genoveva è preoccupata perchè non sta più ricevendo aggiornamenti sugli spostamenti di Felipe e di suo figlio Tano. La Salmeron è determinata ancora a vendicarsi dell’avvocato. Intanto Bellita è molto in ansia a causa della promessa fatta da suo marito ai giornalisti e ai suoi fans. La donna infatti teme di non poter terminare in tempo l’incisione del nuovo disco come tutti si aspettano. Seguite questo episodio anche tramite il portale Mediaset Infinity che trasmetterà le vicende degli abitanti di Acacias on demand. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano andranno a convivere? Il legame tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è talmente forte che si sono detti ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 22 febbraio 2022) Nella puntata di Unadi mercoledì 23vediamo cheè preoccupata perchè non sta più ricevendo aggiornamenti sugli spostamenti di Felipe e di suo figlio Tano. La Salmeron è determinata ancora a vendicarsi dell’avvocato. Intanto Bellita è molto in ansia a causa della promessa fatta da suo marito ai giornalisti e ai suoi fans. La donna infatti teme di non poter terminare in tempo l’incisione del nuovo disco come tutti si aspettano. Seguite questo episodio anche tramite il portale Mediaset Infinity che trasmetterà le vicende degli abitanti di Acacias on demand. Sophie Codegoni e Alessandro Basciano andranno a convivere? Il legame tra i due ex protagonisti di Uomini e Donne è talmente forte che si sono detti ...

