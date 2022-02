Una vita, anticipazioni 22 febbraio: una cura sperimentale per Lolita (Di martedì 22 febbraio 2022) Il dottor Ramon y Cajal, dopo aver visitato Lolita, informerà Antoñito dell'esistenza di un farmaco sperimentale che potrebbe curare la ragazza. La giovane, come si evince dagli spoiler Una vita della puntata in onda oggi 22 febbraio, accetterà di sottoporsi alla terapia seppur non totalmente convinta. Nel frattempo, la notizia della guerra commuoverà tutti e spaventerà Susana che avrà paura per Armando. Infine, gli Olmedo discuteranno della possibilità di dire a Miguel la verità sui suoi genitori. Una vita, trama 22 febbraio: Lolita accetta di sottoporsi ad una terapia sperimentale I vicini leggeranno sul quotidiano della sera la notizia dello scoppio della guerra in Europa e si commuoveranno molto. Susana, a dire il vero, proverà ... Leggi su tvpertutti (Di martedì 22 febbraio 2022) Il dottor Ramon y Cajal, dopo aver visitato, informerà Antoñito dell'esistenza di un farmacoche potrebbere la ragazza. La giovane, come si evince dagli spoiler Unadella puntata in onda oggi 22, accetterà di sottoporsi alla terapia seppur non totalmente convinta. Nel frattempo, la notizia della guerra commuoverà tutti e spaventerà Susana che avrà paura per Armando. Infine, gli Olmedo discuteranno della possibilità di dire a Miguel la verità sui suoi genitori. Una, trama 22accetta di sottoporsi ad una terapiaI vicini leggeranno sul quotidiano della sera la notizia dello scoppio della guerra in Europa e si commuoveranno molto. Susana, a dire il vero, proverà ...

