“Una luce brillante di ispirazione”: addio alla star di AGT, combatteva contro il cancro – VIDEO (Di martedì 22 febbraio 2022) È morta la giovane star di ‘America’s Got Talent’, Jane ‘Nightbirde’ Marczewski . Aveva 31 anni e stava lottando contro un terribile tumore , che aveva purtroppo già raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato. Leggi anche -> Muro una ex di ‘America’s Got Talent’: aveva appena 23 anni – VIDEO Jane Marczewski, proveniente dallo stato dell’Ohio, aveva preso parte ad ‘America’s Got Talent’, dove all’audizione a veva portato un suo brano dal titolo ‘It’s OK’, dove parlava della sua lotta contro la malattia. L’audizione della giovane le era valsa una standing ovation in sala e l’apprezzamento e il Golden Buzzer di Simon Cowell . Il VIDEO della sua audizione aveva raggiunto in breve tempo le 40 milioni di recensioni. Jane stava lottando contro il ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 22 febbraio 2022) È morta la giovanedi ‘America’s Got Talent’, Jane ‘Nightbirde’ Marczewski . Aveva 31 anni e stava lottandoun terribile tumore , che aveva purtroppo già raggiunto polmoni, colonna vertebrale e fegato. Leggi anche -> Muro una ex di ‘America’s Got Talent’: aveva appena 23 anni –Jane Marczewski, proveniente dallo stato dell’Ohio, aveva preso parte ad ‘America’s Got Talent’, dove all’audizione a veva portato un suo brano dal titolo ‘It’s OK’, dove parlava della sua lottala malattia. L’audizione della giovane le era valsa una standing ovation in sala e l’apprezzamento e il Golden Buzzer di Simon Cowell . Ildella sua audizione aveva raggiunto in breve tempo le 40 milioni di recensioni. Jane stava lottandoil ...

Advertising

gparagone : Palazzo Chigi, nell'ufficio di #Draghi si dice di una luce accesa sino a tardi... Che dite? Gliela 'SPEGNIAMO' noi… - emergency_ong : Al via domani #15febbraio 'Con i miei occhi. Storie afgane', rassegna di documentari sull'#Afghanistan promossa con… - EleonoraEvi : Il rapporto votato oggi al PE è lontano anni luce dalla volontà di tutelare il #benessereanimale. Continuare a sost… - angesurla_terre : RT @Dida_ti: Solo la luce che uno accende a se stesso, risplende in seguito anche per gli altri. Arthur Schopenhauer #22febbraio #goodmor… - lene1901 : @LaFuLinda @valvolo81 @Truciolo_Roll Ciao Linda, tu vuoi una foto di Max non solo a torso nudo, ma nudo integrale o… -