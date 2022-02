Un malore campo in campo a 17 anni, poi i danni celebrali: l’Ajax paga 8 milioni di euro alla famiglia (Di martedì 22 febbraio 2022) l’Ajax pagherà alla famiglia di Abdelhak Nouri un risarcimento di 7,850 milioni di euro, l’ex talento dei Lancieri rimasto vittima di un malore in campo nel 2017, e mai più ripresosi. Nouri fu colpito da un’aritmia cardiaca durante una partita. E in conseguenza di quella vicenda riportò danni cerebrali permanenti. l’Ajax, dopo la rescissione del contratto avvenuta nel marzo 2020, ha sempre supportato la famiglia pagando le le spese mediche e l’assistenza infermieristica. La società ha anche ammesso come le cure mediche prestate a Nouri in campo dopo il malore non erano state adeguate. Da qui l’accordo per un risarcimento ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 22 febbraio 2022)pagheràdi Abdelhak Nouri un risarcimento di 7,850di, l’ex talento dei Lancieri rimasto vittima di uninnel 2017, e mai più ripresosi. Nouri fu colpito da un’aritmia cardiaca durante una partita. E in conseguenza di quella vicenda riportò dcerebrali permanenti., dopo la rescissione del contratto avvenuta nel marzo 2020, ha sempre supportato lando le le spese mediche e l’assistenza infermieristica. La società ha anche ammesso come le cure mediche prestate a Nouri indopo ilnon erano state adeguate. Da qui l’accordo per un risarcimento ...

