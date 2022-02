Un anno fa l’omicidio di Attanasio, l’ambasciatore italiano ucciso per 50mila dollari (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Ben 50mila dollari per ottenere il “lasciapassare”. Soldi che non erano però nella disponibilità delle persone, tra cui l’ambasciatore Luca Attanasio e il carabinieri Vittorio Iacovacci, che erano a bordo del convoglio Onu fermato da un gruppo di banditi esattamente un anno fa, il 22 febbraio in Congo. Da qui il tentativo di rapimento finito tragicamente (leggi qui). Dalle carte della Procura di Roma, che nelle scorse settimane ha proceduto alla chiusura delle indagini nei confronti di Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il programma alimentare dell’Onu e del suo collaboratore Mansour Rwagaza. Nei loro confronti l’accusa è di omicidio colposo per non avere rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione della missione di Attanasio. Entro la metà di marzo i magistrati ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma – Benper ottenere il “lasciapassare”. Soldi che non erano però nella disponibilità delle persone, tra cuiLucae il carabinieri Vittorio Iacovacci, che erano a bordo del convoglio Onu fermato da un gruppo di banditi esattamente unfa, il 22 febbraio in Congo. Da qui il tentativo di rapimento finito tragicamente (leggi qui). Dalle carte della Procura di Roma, che nelle scorse settimane ha proceduto alla chiusura delle indagini nei confronti di Rocco Leone, vicedirettore del Pam, il programma alimentare dell’Onu e del suo collaboratore Mansour Rwagaza. Nei loro confronti l’accusa è di omicidio colposo per non avere rispettato i protocolli di sicurezza nella preparazione della missione di. Entro la metà di marzo i magistrati ...

