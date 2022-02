Ultime Notizie Roma del 22-02-2022 ore 07 | 10

Leggi su romadailynews

(Di martedì 22 febbraio 2022)dailynews radiogiornale martedì 22 febbraio Buongiorno dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio precipita drammaticamente la crisi in Ucraina con una mossa a sorpresa ieri il presidente russo Vladimir Putin ha da prima non c’è più riconoscimento dell’Indipendenza delle chiamate repubbliche separatiste Didone Luca per poi ordinare l’invio di truppe nella regione del donbass Con lo scopo è la versione del Cremlino di assicurare la pace non abbiamo paura della Russia la replica del presidente ucraino volodymyr zelens’kyj che non discorso Alla nazione arriva di tutti gli ucraini non ce n’erano solo pezzo dei paesi Stati Uniti Intanto hanno spostato per la notte i propri diplomatici in Polonia per motivi di sicurezza in un’area di urgenza del consiglio di sicurezza dell’ONU ha sottolineato che ricci di un grande conflitto in Ucraina il reale deve essere ...